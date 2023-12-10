Париж, 10 декабря, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Экипаж французского корабля поразил два беспилотных летательных аппарата, летевших над Красным морем с территории Йемена, сообщил Главный штаб Вооружённых сил Франции.

U.S. Navy Фрегат

«9 декабря многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции сбил два дрона, которые летели прямо на него со стороны побережья Йемена», — пояснили в штабе.

Один дрон сбили около 21:30 (23:30 мск) 9 декабря, второй — в 23:30 (01:30 мск 10 декабря).

Операция по перехвату беспилотников проходила примерно в 110 км от берегов Йемена.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов атаковали в Красном море беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена. Британская морская охранная компания Ambrey оповестила, что сухогруз пострадал в результате атаки беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

В начале ноября хуситские мятежники заявили о сбитом американском разведывательном беспилотнике MQ-9 над территориальными водами Йемена.