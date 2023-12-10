Новый, 655-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением Минобороны РФ о первом применении модернизированных вертолётов Ка-52М. В составе ударной группы они отработали неуправляемыми авиационными ракетами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. В оборонном ведомстве также отметили 10 декабря, что пилоты выполняли боевые задачи по поддержке военнослужащих Сухопутных войск.

Иван Шилов ИА Регнум Ка-52

Тем временем военные лётчики Западной группировки российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны ВСУ.

Киевским властям придётся сдать некоторые населённые пункты и отступить на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции», заявил кадровый офицер, военный эксперт Арти Грин (настоящее имя — Евгений Бекренев).

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