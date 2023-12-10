Вашингтон, 10 декабря, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Политический обозреватель, репортёр American Conservative Брэдли Девлин раскритиковал недавние дебаты кандидатов в президенты США. Участница Никки Хэйли (бывший полпред США в ООН) практически во всех внешнеполитических вопросах «плавала», а что касается Украины, и вовсе, по мнению журналиста, своим ответом могла накликать третью мировую войну.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Тема касалась поддержки США претензий Украины на Крым.

В ходе дебатов республиканец Вивек Рамасвами заявил, что Никки Хэйли не сможет назвать три территории на востоке Украины, ради которых американцы должны идти воевать.

«У Джо Байдена и Никки Хейли есть одна общая черта — это то, что ни один из них не смог бы даже указать вам три провинции на востоке Украины, за которые они хотят направить наши войска, чтобы на самом деле сражаться», — сказал кандидат.

Хейли в ответ долго держала паузу и в итоге выдала: «Донецк, Луганск, Крым».

«Это неправильный ответ. Правильным ответом были бы: Донецк, Луганск и Запорожье. Единственный сценарий, в котором Крым является частью ответа, — это если Хейли фантазирует о том, что ведёт США в мировую войну», — резюмировал Девлин.

Как сообщало ИА Регнум, заявление киевских властей о якобы наличии «наработок», которые заставят Россию уйти из Крыма, — сплошная утопия, уверен представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.

Киевским политикам и чиновникам он посоветовал пока не поздно позаботиться о своей дальнейшей судьбе.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым. По его словам, наработки, которые Украина готовит на 2024 год, дадут ВСУ «очень хорошие возможности» для вытеснения России с Крымского полуострова. При этом он не стал уточнять, о каких именно действиях идёт речь.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал эти заявления шутовством. Депутат подчеркнул, что все враждебные угрозы и планы против России в очередной раз будут разрушены, а враги уничтожены силой духа и мощи российского оружия.