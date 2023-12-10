Сантьяго, 10 декабря, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Срочных структурных преобразований в ООН потребовал президент Чили Габриэль Борич после того, как США наложили вето на резолюцию в Совете Безопасности по прекращении огня в секторе Газа. Об этом политик написал в соцсети X.

Neptuul Совбез ООН

«Срочно нужна структурная реформа ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году», — прокомментировал лидер Чили новость о голосовании членов Совбеза международной организации.

С подобным призывом ранее выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ в соавторстве с 97 странами с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Документ поддержали 13 делегаций, в том числе Россия и Китай. Против высказались США, представители Великобритании воздержались.

После того, как США наложили вето лидер Турции подчеркнул, что Вашингтон выступает на стороне Израиля. Также он отметил, что настало время для реформирования ООН. Справедливый мир возможен, но только без США, сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло время сделать ООН основным проводником в обеспечении глобальной безопасности, способным эффективно решать проблемы современности и новые вызовы. Отчетливее проявляется необходимость реформ в Совете Безопасности за счёт расширения его состава. Важно, чтобы более значимую роль играли голоса малых и средних стран, сказал Токаев.