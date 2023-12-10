Москва, 10 декабря, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Военные лётчики Западной группировки российских войск нанесли ракетно-бомбовые ударов по целям украинской армии, сообщили в Минобороны.

Минобороны.рф ВКС РФ

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев уточнил, что всего было нанесено 14 ударов по пунктам временной дислокации украинских 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны около Песчаной, Стельмаховки, Першетравневого, Петропавловки и Степовой Новосёловки.

Артиллеристы группировки поразили позиции противника в районах Кисловки, Берестового, Новосёловского и Урочища Кринички.

Как сообщало ИА Регнум, экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ под Донецком. Первое применение модернизированных машин в зоне СВО подтвердили 10 декабря в Минобороны РФ. Пилоты поддержали операцию военнослужащих Сухопутных войск.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую неделю в Херсонской области с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники, уничтожено большое количество живой силы противника на правобережье Днепра.