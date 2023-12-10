Вашингтон, 10 декабря, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Риторика и проводимая политика главы Белого дома Джо Байдена провоцирует ядерную конфронтацию с Россией. Об этом написал на своей странице в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По мнению военного эксперта, президент США ясно обозначил свою позицию в отношении России и её лидера Владимира Путина.

«Он дал понять, что встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией, спровоцированной конфликтом России и НАТО», — заявил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме считают вероятность вовлечения США в военный конфликт в случае победы России над Украиной высокой, сказал координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Власти США должны сделать выбор: или продолжать поддерживать Украину деньгами, или позже заплатить кровью американцев, сказал также Кирби.

Когда США грозят создать для России такую дилемму, чтобы ей пришлось выбирать между переговорами с Украиной и тем, что Киев получит от США ещё больше помощи, на самом деле за этим скрываются попытки Вашингтона сохранить лицо. Об этом заявил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Американские руководители ради оправдания увеличения военных бюджетов рассказывают своим гражданам о вероятности прямого столкновения с Россией, для ядерной державы такая провокация недопустима, заявил посол России в США Анатолий Антонов.