Штат Теннесси, США, 10 декабря, 2023, 05:59 — ИА Регнум. В результате обрушившихся вечером 9 декабря сразу нескольких торнадо на Нэшвилл и город Кларксвилл в Теннесси в США, по предварительным данным, погибли шесть человек, пострадали не менее 23 жителей. О стихийном бедствии сообщила телекомпания NBC.

skeeze Торнадо

Пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

По информации местных властей в числе погибших в Кларксвилле двое взрослых и один ребёнок.

В Нэшвилле сообщили также о трёх погибших и «серьёзном ущербе», более 70 тыс. человек остались без электричества из-за разгула стихии.

Поиски погибших и пострадавших продолжаются всю ночь.

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Как сообщало ИА Регнум, офисы правительственных учреждений США в Вашингтоне закрылись на несколько часов раньше в связи с приближением к американской столице экстремального шторма и торнадо.

В Словении ущерб от наводнения в результате проливных дождей превысил 500 млн евро. Речь идёт о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории Словении.

Также сообщалось, что, по данным МЧС России, в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали. От ливня и сильного ветра в Приволжском федеральном округе пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у свыше 40 домов повредило кровлю.