Киев, 10 декабря, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Киевским властям придётся сдать некоторые населённые пункты и отступить на запад из-за наметившейся для ВСУ «плохой тенденции». Об этом заявил кадровый офицер, военный эксперт Арти Грин (настоящее имя — Евгений Бекренев).

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По мнению эксперта, украинская армия испытывает недостаток в силах и средствах, чего не скажешь о российских вооруженных силах. В этих обстоятельствах Киеву стоит чем-то пожертвовать.

«Нам придётся оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери. Тенденция действительно плохая», — предположил Арти Грин, добавив, что ВСУ придётся обороняться «всё дальше и дальше на запад».

Как сообщало ИА Регнум, за минувшую неделю в Херсонской области были уничтожены силы противника при помощи расчётов беспилотников Zala воздушно-десантных войск группировки «Днепр».

Десантники непрерывно ведут воздушную разведку на правом берегу Днепра в Херсонской области. С помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники, уничтожено большое количество живой силы противника на правобережье Днепра.

Без западного вооружения украинской армии не поможет даже тотальная мобилизация населения, заявил в эфире телеканала НТА украинский военный эксперт Олег Жданов.