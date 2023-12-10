Киев, 10 декабря, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Власти Киева не занимаются должным содержанием города. О недостатке внимания со стороны мэра Виталия Кличко свидетельствует состояние метрополитена, обратил внимание бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от «Лыбедской» до «Теремков», — рассказал он на своём YouTube-канале.

Для Киева в условиях зимы это полная катастрофа, заявил Соскин. Столичные власти совершенно не занимаются развитием и нормативным состоянием метро, поэтому эксперт не исключил новых обрушений подземки в других местах.

По словам экс-советника, в метро начались какие-то серьёзные негативные процессы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в киевском метро после разгерметизации тоннеля начала поступать вода. В результате пришлось закрыть шесть станций на синей ветке метро. В метрополитене уточнили, что перегонные подземные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» сооружались в сложных горно-геологических условиях в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра Лыбеди. Предположительно, восстановительные работы на данном участке займут полгода.

Мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире попытался прокомментировать ситуацию с затоплением метро, но в итоге не смог сформулировать фразу и «завис».