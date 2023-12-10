Москва, 10 декабря, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Бойцы российской армии за неделю получили почти тысячу писем и рисунков от детей со всей страны — их доставили военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки «Запад». Об этом сообщили в Минобороны.

Оmskportal.ru Письма участникам спецоперации от школьников Омской области

Письма раздали в воинские части и добровольческие подразделения, находящиеся на передовой спецоперации.

«За последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили около 1 тыс. писем от детей», — добавили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, российское общество «мобилизовалось» и направило свои силы на общее дело — помощь фронту. Во всех концах России люди сплотились, каждый помогает, чем может. Дети посылают на фронт рисунки и письма, женщины пекут пирожки для солдат, вяжут тёплые вещи, плетут маскировочные сети, в городах организованы пункты приёма помощи для российских бойцов.

Президент России наградил волонтёра года. Выбор был сделан в духе времени — Владимир Путин отметил работу Натальи Аминевой из Воронежа. Сейчас вместе со своей большой семьёй — детьми, супругом и родителями — помогает бойцам СВО: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.