Берлин, 10 декабря, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Берлине 4 декабря скончался немецкий актёр, звукорежиссёр, киномонтажёр Питер Р. Адам. О безвременной кончине коллеги сообщили на сайте Немецкой киноакадемии.

deutsche-filmakademie.de Питер Р. Адам

Питеру Адаму было 66 лет, он ушёл из жизни в одной из немецких клиник после тяжелой болезни.

Адам снимался и работал в общей сложности в более полсотни картинах. Пять раз был номинирован на Немецкую премию, был награждён «Золотой Лолой».

Как киноредактор работал над фильмами «Американский оборотень в Париже», «Прощай, Ленин!», «Аноним».

Он был одним из первых монтажеров, кто использовал инструменты цифрового редактирования.

Питер Адам был одним из основателей Немецкой киноакадемии, входил в совет директоров, сделал многое для развития немецких кинообразовательных проектов.