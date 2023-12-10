В Берлине ушёл из жизни известный актёр и монтажёр Питер Адам
В Германии скончался известный актёр и монтажёр Питер Адам
Берлин, 10 декабря, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Берлине 4 декабря скончался немецкий актёр, звукорежиссёр, киномонтажёр Питер Р. Адам. О безвременной кончине коллеги сообщили на сайте Немецкой киноакадемии.
Питеру Адаму было 66 лет, он ушёл из жизни в одной из немецких клиник после тяжелой болезни.
Адам снимался и работал в общей сложности в более полсотни картинах. Пять раз был номинирован на Немецкую премию, был награждён «Золотой Лолой».
Как киноредактор работал над фильмами «Американский оборотень в Париже», «Прощай, Ленин!», «Аноним».
Он был одним из первых монтажеров, кто использовал инструменты цифрового редактирования.
Питер Адам был одним из основателей Немецкой киноакадемии, входил в совет директоров, сделал многое для развития немецких кинообразовательных проектов.