Будапешт, 10 декабря, 2023, 03:12 — ИА Регнум. С 11 декабря венгерские автоперевозчики планируют устроить акции протеста против появления украинских дальнобойщиков на дорогах Евросоюза. Глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи анонсировал митинг на пограничном пункте пропуска «Захонь — Чоп», сообщило агентство MTI.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

По его словам, появление украинских перевозчиков на европейском рынке поставило на грань разорения несколько сот венгерских предприятий. Пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на более чем 30%, при этом пробег венгерских автомобилей упал на 4%, констатировал руководитель ассоциации.

«Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник (11 декабря. — Прим. ИА Регнум) венгерскими протестами», — добавил он.

Арваи отметил работу украинских перевозчиков в совершенно другой экономической и правовой среде, поэтому они не несут большие расходы и не подчиняются правилам ЕС. Их действия давно не отвечают первоначальным задачам, они разрушают часть логистического сектора стран-членов Евросоюза.

Кроме того, глава ассоциации рассказал об обращении Венгрии на прошлой недели к руководству ЕС с просьбой пересмотра соглашения с Украиной, а также учесть интересы других членов сообщества. Украинским перевозчикам, по мнению Арваи, следует запретить проезд в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря автоперевозчики Словакии заблокировали движение на контрольно-пропускном пункте Вышне-Немецке — Ужгород на границе с Украиной в рамках акции протеста. Дальнобойщики требовали от Еврокомиссии восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

В середине ноября словаки перекрыли дорогу к переезду Вышне-Немецке в знак поддержки всех перевозчиков внутри ЕС и солидарности с польскими коллегами.

С 6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на украинской границе, требуя от властей ввести коммерческие разрешения для водителей с Украины. Также протестующие требовали приостановить действие лицензий для украинских компаний, созданных после начала спецоперации.