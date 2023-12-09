София, 10 декабря, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Жители Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на 6 баллов по шкале от 0 до 10 — по показателям других стран Евросоюза страну признали «самой несчастной». Об этом сообщил Евростат на основании проведённого исследования.

Болгария

Также не очень довольны жизнью немцы, живущие в стране с самой сильной экономикой в ЕС. Они оценили удовлетворение жизнью в 6,5 балла. Почти 30% опрошенных жаловались на апатию и тревожность.

Самыми довольными жизнью оказались австрийцы, румыны, поляки и финны.

Как сообщало ИА Регнум, народ России, даже находясь под прессом западных санкций, остаётся самодостаточным и уверенным в своей правоте, заявил 8 декабря покинувший Россию после начала СВО историк моды Александр Васильев.

По его мнению, жизнь в России удивительным образом остаётся насыщенной в условиях санкционных ограничений. В страну продолжают поступать и зарубежные автомобили, и все остальные товары.

Васильев признался, что поражён «невероятной уверенностью» жителей России в своей правоте. Россияне считают, что у них самые лучшие спортсмены, писатели, воины, политики и «вообще всё самое лучшее», сказал он.