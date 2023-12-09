Рим, 10 декабря, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Выдвижение на президентских выборах главы офиса лидера киевского режима Андрея Ермака рассматривается Западом в качестве безопасного варианта преемника Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье итальянского издания l’Antidiplomatico.

President.gov.ua Андрей Ермак

«Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — написали авторы публикации.

Также в статье отмечается, что другие кандидаты на должность представляют угрозу политической карьере и даже жизни Зеленского.

Одним из важнейших факторов становится отношение к Ермаку со стороны украинцев, утверждает издание. Согласно июльским данным опроса социологической службы Центра Разумкова, главе администрации Зеленского доверяют лишь 37,8 процента респондентов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря один из источников в политических кругах Украины заявил, что Зеленский хотел провести выборы в стране под гарантии неучастия в них главкома ВСУ Валерия Залужного. Если таких гарантий не будет, власти попытаются уволить генерала, максимально дискредитировав его.

Сам Зеленский 1 декабря заявил, что украинцы якобы не хотят проведения выборов в стране из-за их «опасности и бессмысленности». По его утверждению, к выборам он готов, но общество хочет иного.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия 25 ноября объявил, что в следующем году на Украине не будет никаких выборов, в том числе президентских. Западные союзники не требуют переизбрания украинской власти, сказал он.

Выборы президента Украины должны пройти в 2024 году.