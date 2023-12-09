Вашингтон, 10 декабря, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Японский бейсболист, победитель японской чемпионской серии 2016 года Сёхей Отани согласовал контракт на десять лет с клубом «Лос-Анджелес Доджерс». За годы игры спортсмен заработает 700 млн долларов. Об этом сообщил американский спортивный канал ESPN.

ondometita Бейсбольная бита

Спортивное сообщество шокировано суммой контракта — таких цифр не удавалось за всю историю спорта заполучить никому.

Старший обозреватель издания Дэвид Шенфилд отметил, что в 2023 году 29-летний Отани был «настолько хорош», что получил свою вторую единогласно присужденную награду «Самый ценный игрок» американской лиги, став первым, кто получил эту награду дважды.

При этом, в следующем году Сёхей Отани не будет выполнять подачи из-за операции на локте, но уже в 2025 году питчер и хиттер вернётся к исполнению обязанностей.

Как сообщало ИА Регнум, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ирвин Эффей Джонсон стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардером.

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого высокооплачиваемого спортсмена 2023 года по версии Forbes. Он возглавил список впервые с 2017 года. Рекордный доход футболиста за год составил $136 млн, 46 из которых он заработал только за спортивные достижения. Вслед за Роналду в рейтинге расположились его коллеги — аргентинец Лионель Месси ($130 млн) и француз Килиан Мбаппе ($120 млн).