Хельсинки, 10 декабря, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении гражданина России Воислава Тордена (известный как Ян Петровский по прозвищу Великий Славян). Об этом сообщает Yle.

(сс) kallerna Финская полиция

Петровского подозревают в террористических преступлениях на Украине.

Издание отмечает, что расследование может стать прецедентом для страны, так как разбираемое событие произошло не в Финляндии, а подозреваемый не является финским гражданином.

До этого Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать Тордена на Украину — Киев попросил выдать его ещё в октябре. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Петровский родился в Санкт-Петербурге, жил в Норвегии, где сотрудничал с праворадикалами. В октябре 2016 года норвежская полиция арестовала Петровского и депортировала в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, Воислава Тордена, ранее задержанного в Финляндии по запросу Киева, после освобождения из тюрьмы 8 декабря, задержали пограничники.

Верховный суд Финляндии постановил не выдавать Украине Тордена. Согласно решению суда, Финляндия не может экстрадировать 36-летнего Тордена на Украину, поэтому никаких оснований для дальнейшего содержания россиянина под стражей нет.

Киев обвиняет мужчину в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах. В Донбассе Торден был одним из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

Ян Петровский находится под санкциями ЕС и США.