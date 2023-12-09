Вашингтон, 10 декабря, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Сотрудники Госдепартамента работают над предоставлением необходимой помощи гражданину США Юрию Малеву, сообщил журналистам представитель американского ведомства.

ИА REGNUM Госдепартамент США

Он отметил, что власти располагают информацией о задержании в России гражданина США. В этом случае Госдепартамент старается оказывать всю необходимую помощь арестованным американцам.

«У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом», — передаёт ТАСС слова представителя ведомства.

При этом он не стал отвечать на другие вопросы, сказав лишь, что больше по этому делу ему сказать нечего.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря стало известно, что гражданина США Юрия Малева по решению суда в Санкт-Петербурге взяли под арест на срок до 7 февраля 2024 года. Его обвиняют в реабилитации нацизма из-за публикаций в соцсетях. Вину Малев признал частично.

В США 1 ноября сообщили об аресте четырёх россиян по обвинению в незаконном экспорте товаров двойного назначения. Предположительно, фигуранты занимались поставками за границу технологий, используемых в военных целях. Общая стоимость переданных за границу товаров оценивается в $7 млн.