Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что отчётливо наблюдаются признаки распада системы управления ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

По словам главы генштаба, успехи армии ежедневно видны, террористы сдаются в плен, группировка теряет контроль над Газой.

«С каждым днём мы видим всё больше и больше убитых и раненых террористов, а в последние они чаще сдаются в плен — это признак распада системы, признак того, что нам нужно действовать усерднее», — сказал на встрече в военными 9 декабря Халеви.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные обнаружили в одной из школ сектора Газа вход в тоннель, которым пользовалась палестинская группировка ХАМАС.

Если Израиль решится на затопление тоннелей ХАМАС, то это станет военным преступлением в Газе, заявил 8 декабря первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что Россия разочарована, что за всё время конфликта в анклаве СБ ООН ни разу не потребовал прекращения огня в регионе.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза 8 декабря заявил, что Китай разочарован тем, что Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа.