Тель-Авив, Израиль, 10 декабря, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Армия Израиля в секторе Газа провела успешную операцию по ликвидации боевиков и командиров радикального палестинского движения ХАМАС, заявил на встрече с военнослужащими министр обороны Израиля Йоав Галант.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Есть очень большие успехи против ХАМАС, и у этого есть очень явные проявления: тысячи террористов убиты, сотни командиров на разных уровнях, от генералов и ниже», — привёл телеканал i24 заявление израильского министра.

Также Галант пообещал добраться до верхушки руководства радикальной организации.

Кроме того, глава минобороны Израиля рассказал об уничтожении в Газе тоннелей, военной инфраструктуры и складов боеприпасов ХАМАС. ЦАХАЛ завладела компьютерами с разведданными палестинской группировки, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре израильские военные объявили о найденном входе в тоннель, которым пользовалась группировка ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что боевики превратили школы из безопасных для детей мест в «убежища террористов».

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза 8 декабря заявил, что действия ХАМАС не способны оправдать преступлений Израиля против человечности в секторе Газа. Несоблюдение гуманитарного права одной стороной конфликта не освобождает другую от ответственности, сказал он.

ЦАХАЛ 8 декабря сообщила о нанесении за минувшие сутки ударов по около 450 целям ХАМАС в секторе Газа. В частности, в Хан-Юнисе израильская авиация уничтожила боевиков ХАМАС в результате двухчасовой серии точных ударов.

Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября территория еврейского государства подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из палестинского анклава.