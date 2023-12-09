Дубай, ОАЭ, 10 декабря, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Российский боксёр, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта на ринге за титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг и завоевал вакантный пояс WBA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Тищенко

Поединок прошёл на турнире «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA)» в Дубае 9 декабря и закончился техническим нокаутом в шестом раунде.

На счету 32-летнего Евгения Тищенко 13 побед при одном поражении.

У соперника Леона Харта 22 победы, шесть поражений и одна ничья.

Как сообщало ИА Регнум, бывший претендент на звание чемпиона мира российский боксёр первого тяжелого веса Алексей Папин уступил дагестанцу Сослану Асбарову и потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Новый рекорд 36-летнего Папина — 15 побед при двух поражениях. У 31-летнего Асбарова уже пять побед в пяти схватках (одна нокаутом).

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — без участия в поединке стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

В Ташкенте на чемпионате мира по боксу среди мужчин российская сборная завоевала шесть медалей: два золота и четыре бронзы. В командном зачёте Россия оказалась на третьей строчке, уступив Узбекистану и Казахстану.