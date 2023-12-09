Вашингтон, 10 декабря, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Сын главы Белого дома Хантер Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска за безразличие к демократии США. Об этом он заявил во время подкаста американского музыканта и певца Moby.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По словам Хантера Байдена, Маску «плевать на эту чёртову первую поправку конституции США», в которой говорится о защите свободы слова.

«Ему наплевать на всех, кроме него самого», — сказал он.

Маск не уважает ни свободу голосования в США, ни демократию, добавил сын Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X (Twitter) отреагировал на интервью члена палаты представителей США Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону, в котором политик высказывался против запроса администрации о $61 млрд для Украины. Маск поинтересовался, проводился ли аудит финансовой помощи США.

Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы. Ему предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на $1,4 млн с 2016 по 2020 годы. Спецпрокурор заявил, что вместо уплаты налогов сын президента США тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни».