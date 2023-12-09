Москва, 9 декабря, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Народная и заслуженная артистка РСФСР певица Надежда Бабкина почувствовала себя плохо на съёмках ТВ-программы, при этом сознания она не теряла. Ей вызвали скорую помощь. О состоянии популярной артистки рассказал «РИА Новости» её концертный директор Сергей Горох.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выступление Надежды Бабкиной и театра «Русская песня»

Ранее СМИ писали, что Бабкина упала в обморок.

Горох опроверг эти слухи и пояснил, что Надежда Бабкина в обморок не падала. Ей стало плохо на записи новогодней программы на телеканале «Звезда» для героев России и участников спецоперации. После исполнения одной из песен с ансамблем певица сказала эмоциональную речь для героев и неожиданно почувствовала себя нехорошо.

«Дежурный врач сопроводил её за кулисы, мы вызвали скорую на всякий случай. Врач сказал, что нужно немножко отдохнуть, и через полчаса мы продолжили выступления. Сейчас Надежда Георгиевна находится дома, отдыхает», — пояснил Сергей Горох.

Как сообщало ИА Регнум, здоровье певицы Аллы Пугачёвой было подорвано во время гастролей в зоне аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщил её гитарист Александр Левшин.

7 декабря директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг информацию о её госпитализации. Он отметил, что это «полное враньё» и что с композитором всё в порядке. Перед этим в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пахмутову экстренно госпитализировали из-за сердечного приступа.