Будапешт, 9 декабря, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Власти Венгрии будут пристально следить и оценивать новый украинский закон о правах национальных меньшинств. Но уже на данном этапе очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Об этом в соцсети написал ответственный за международные связи госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Верховная рада приняла закон о расширении прав нацменьшинств на Украине, который в том числе возвращает им возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке, если это один из языков Евросоюза.

Менцер считает, что права венгерского сообщества на Украине начали отнимать 8 лет назад и до сих пор этот процесс продолжается.

«Мы основательно оценим решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией», — написал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе.

По мнению Орбана, переговоры о вступлении Украины в сообщество могут серьёзно осложниться, так как страна находится в состоянии вооружённого конфликта. Венгерский политик также отметил, что неизвестным остаётся и то, какая территория будет у Украины после завершения конфликта, поскольку спецоперация России всё ещё продолжается.

Будапешт не стал одобрять выделение Евросоюзом военной помощи Киеву в размере 500 млн евро из средств Европейского фонда мира, так как не получил от Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины гарантий того, что венгерские компании не будут включены в список «международных спонсоров войны».