Париж, 9 декабря, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Правительство США больше не заинтересовано в Украине, вскоре от неё ничего не останется, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet

Политик отметил резкую потерю интереса в медиапространстве по отношению к Украине.

«СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона всё кончено и что США скоро откажутся от неё и сожгут дотла», — написал он в соцсети X.

Журналисты изменили риторику в отношении Киева, признавая, что теперь Вашингтон отвернулся от Украины, добавил Филиппо.

Он напомнил о своём предупреждении ещё около полутора лет назад, но тогда на его слова отреагировали лишь оскорблениями.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Флориан Филиппо указал на стремительный провал главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, Киев бросают одна за другой страны — члены НАТО, на Украине также растёт недовольство им.

В статье издания Military Watch Magazine от 8 декабря говорится, что масштабные потери западной техники и провальное контрнаступление ВСУ привели к снижению желания США помогать киевскому режиму. В Вашингтоне опасаются за репутацию своего лучшего танка M1 Abrams. По неподтверждённым данным, США потребовали от Киева не отправлять на линию боевого соприкосновения данные машины после поставок первых танков на Украину в сентябре.

На фоне прекращения помощи украинская экономика фактически рухнула, признали журналисты. Киев может остаться без поддержки военных операций, а также подорвать способность украинского государства выполнять самые базовые функции, предупредили в издании.