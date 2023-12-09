Бергамо, Италия, 9 декабря, 2023, 23:11 — ИА Регнум. ФК «Аталанта», за который играет российский полузащитник Алексей Миранчук, победил «Милан» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.

Global Look Press

Матч в Бергамо закончился со счетом 3:2. «Милан» — один из самых успешных клубов мира и самый титулованный из Италии уступил «Атланте» из Мехико.

Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив автора дубля Адемола Лукмана.

Победный гол с передачи Миранчука забил Луис Муриэль (90+5). В составе «Милана» голы оказались на счету Оливье Жиру (45+3) и Луки Йовича (80).

Клуб из Бергамо прервал серию из четырёх матчей без побед. Таким образом «Милан» (29 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта» (22) заняла седьмую позицию.

Как сообщало ИА Регнум, бразильский футбольный клуб «Сантос» впервые в истории покинул высший дивизион чемпионата страны. Команда 7 декабря проиграла дома «Форталезе» в последнем, 38-м туре Серии А.

Матч завершился со счётом 1:2. «Сантос» пропустил гол на 96-й минуте. По окончании чемпионата «Сантос» занял 17-е место, набрав 43 очка, и вылетел в Серию В. Также высший дивизион покинули «Гояс» (38 очков), «Коритиба» (30) и «Америка Минейро» (24).

Европа сама предложит России вернуться к участию в международных футбольных турнирах, в противном случае ей придётся очень тяжело. Об этом заявил бывший тренер тольяттинского клуба «Акрон» Евгений Калешин.