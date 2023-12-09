Москва, 9 декабря, 2023, 22:55 — ИА Регнум. В Москве на 80-м году жизни 7 декабря скончался в одной из клиник бывший помощник министра внутренних дел СССР (1989–1990), экс-заместитель секретаря Совбеза России (1993–1996), учёный, полковник КГБ Владимир Рубанов. Об этом сообщил президиум Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), одним из основателей которой был Рубанов.

Виталий Белоусов / РИА Новости

Ранее сообщалось, что в конце ноября его экстренно госпитализировали из-за жалоб на боли в груди.

Владимир Рубанов с 1971 года работал в органах госбезопасности, начинал в Воронежской области.

В 1984 году его перевели в Москву на должность замглавы подразделения информационно-аналитического отдела НИИ КГБ СССР по вопросам защиты государственных секретов и правовых режимов обеспечения государственной безопасности.

В 1989 году он стал помощником главы МВД Советского Союза, в 1990–1991-м был зампредом Государственного комитета РСФСР по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны и КГБ, начальником Аналитического управления КГБ СССР (1991–1992).

С 1993 по 1996 год Рубанов занимал должность заместителя секретаря Совбеза России.

Он был научным руководителем компании Intelteq, членом экспертной коллегии Фонда Сколково, вице-президентом Лиги содействия оборонным предприятиям.

Является автором более 150 публикаций в сфере национальной и международной безопасности, высоких технологий, использования потенциала оборонно-промышленного комплекса и других стратегических и практических направлениях.

В 2022 году вышла в свет трехтомная монография «Вижу смысл».

По словам коллег, Владимир Рубанов запомнится как человек ясного ума и необыкновенной совестливости. Независимо от ранга занимаемых должностей, он был «из людей и для людей», как истинный учёный и патриот.