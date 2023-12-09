Вашингтон, 9 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Сын американского лидера Джо Байдена Хантер Байден заявил, что недруги, в том числе из Республиканской партии, пытаются его убить, зная, что его отец, не перенесёт такую потерю.

TASS/Pool/ABACA

Про несколько заведённых уголовных дел в отношении себя Хантер Байден сказал, что «дело не в нём».

«Они пытаются уничтожить президентство отца, пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — сказал Хантер Байден в ходе подкаста музыканта Moby.

Он отверг все заявления о «преступной семье Байденов», сказав, что отец был сенатором, когда Хантер был ещё ребёнком.

«Вся жизнь находилась на виду у общественности», — признал Хантер Байден.

Как сообщало ИА Регнум, судебный процесс в отношении Хантера Байдена становится «ядерной бомбой» для его отца, и заставляет вспомнить скандал вокруг связи экс-президента Билла Клинтона с Моникой Левински.

Обвинения в адрес сына загоняют Джо Байдена в «созданную им самим ловушку», так как он долгое время утверждал, что ему ничего не известно об иностранных деловых сделках Хантера. По мнению профессора права Университета Джорджа Вашингтона Джонатана Тёрли, действия Байдена напоминают поведение Клинтона, который также отрицал все обвинения, когда в 1998 году разгорелся скандал вокруг его отношений со стажёром Левински.

Стали известны ожидаемые подробности нового уголовного дела в отношении Хантера Байдена. Из документов суда выяснилось, что ему уже предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 млн долларов с 2016 по 2020 год.