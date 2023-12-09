Донецк, 9 декабря, 2023, 22:15 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщил 9 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Батурин

«За период с 9:00 до 21:00 9 декабря, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка 12 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Кировского, Куйбышевского и Петровского районов неофашисты выпустили 25 снарядов калибром 155 мм и сбросили 3 снаряда с БПЛА», — написал он.

В результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника, уточнил он, в Петровском районе по улице Добровольского ранены пятеро мужчин и одна женщина.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря в Будённовском районе Донецка в результате обстрела киевскими боевиками загорелись цистерны с битумом. При тушении пожара спасатели подверглись повторному артиллерийскому удару. Два человека погибли, 13 получили ранения.

Днём ранее украинские войска за 2,5 часа 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 снарядов, в том числе кассетных. Под обстрел тогда попали Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватский район республики.