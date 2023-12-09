Москва, 9 декабря, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В залах московского аэропорта Домодедово вечером 9 декабря погас свет, на осуществление вылетов происшествие не повлияло, спустя 10 минут освещение было восстановлено, сообщил Telegram-канал RT.

Алексей Куденко / РИА Новости

По данным источника телеканала в службах аэропорта, отключение произошло из-за внутренних неполадок в энергосистеме.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 декабря в Лондоне пассажиры метро из-за забастовки рабочих и отключения электричества на несколько часов оказались в полной темноте, и некоторым из них пришлось выбираться из «подземки» по рельсам.

Пассажиры оказались заперты в поезде, который следовал от вокзала Паддингтон до аэропорта Хитроу. Из-за отсутствия электричества в вагонах резко начало холодать. Сообщалось о двоих пострадавших, ещё одна женщина упала в обморок. По данным Daily Mail, пассажиры провели в поезде более трёх часов, некоторые до прибытия экстренных служб самостоятельно открыли двери и отправились в поисках выхода по железнодорожным путям.

4 декабрях в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды были задержаны и отменены не менее 70 рейсов. Причиной стал сильный снегопад с порывистым ветром. Неблагоприятные погодные условия наблюдались в Москве со 2 декабря.