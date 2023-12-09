Берлин, 9 декабря, 2023, 21:38 — ИА Регнум. В Германии сотрудник администрации общины Бетцдорф-Гебхардсхайн на западе страны, ответственный за строительство и планирование, получил 350 тыс. евро за пять лет, не выполнив за данный период никакой работы, сообщила 9 декабря газета Bild в своём русскоязычном Telegram-канале.

По информации издания, чиновник должен был работать из дома по запросу от властей, однако течение пяти лет ни одного подобного запроса так и не поступило. Вместе с тем, он продолжал ежегодно получал оклад в €70 тыс.

В данный момент надзорные органы ведут расследование. До нынешнего чиновника эту должность занимал местный бургомистр.

По одной из версий, назначение таких «обязанностей» могло стать «подарком» для госслужащего. Если эта гипотеза окажется верна, то весь ущерб будет возмещать бургомистр. При этом чиновнику, который занимал спорную должность, санкции не грозят, поскольку он соблюдал возложенные на него обязанности, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о повышении в следующем (2022) году минимальной зарплаты до 7700 гривен (около 275 долларов), однако это заявление оказалось ошибочным.

Марченко в эфире национального телеканала сказал, что в государственном бюджете «нашлись» нераспределенные расходы, от 50 до 100 млрд гривен, которые могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсионных выплат. Позднее пресс-служба министерства финансов опубликовала разъяснение, в котором отметила, что министр «имел в виду» 2024 год.