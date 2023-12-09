Херсон, 9 декабря, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на выборы президента России провела первое заседание. На нем присутствовали члены «Единой России», «Молодой гвардии», Народного фронта, творческие деятели, ученые, лидеры общественных объединений, предприниматели и спортсмены.

ER.ru Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак

В ходе заседания секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия задействует все свои возможности в избирательной кампании Владимира Путина. В предвыборной гонке будут участвовать региональные отделения, штабы общественной поддержки, приемные ЕР — это более 3,5 миллиона сторонников, сказал Турчак.

«Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — сказал он.

Турчак также поблагодарил участников заседания: представителей волонтерских, общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения. Он отметил, что за ними стоят миллионы представителей их сфер. Турчак выразил уверенность в том, что такой сплоченной большой команде по плечу любые задачи.

«Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — сказал Андрей Турчак.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что к работе штаба Владимира Путина подключатся сотни тысяч активистов организации по всей стране. Он рассказал, что за полтора года Народный фронт привлек три миллиона человек для оказания помощи бойцам на передовой. Михаил Кузнецов выразил уверенность в том, что эти же люди с радостью примут участие в работе по выдвижению Владимира Путина.

Как заявил народный артист России Владимир Машков, большинство его коллег по театру, кино всегда были и будут патриотами своей страны.

«Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать президента», — подчеркнул он.

Военкор Екатерина Агранович (Катруся) сказала, что решение Владимира Путина участвовать в выборах — это про возможность иметь будущее. Сейчас Россия — страна, в которой можно достичь всего, чего ты хочешь, заявила она.

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?!» — сказала Екатерина Агранович.

Председатель МГЕР Антон Демидов также заявил, что авторитет президента среди молодежи незыблем. Он сказал, что назло недоброжелателям России победа будет и на фронте, и на избирательных участках.

«Молодая гвардия» по полной включится в избирательную кампанию. Мы сделаем всё для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты», — сказал Антон Демидов.

В заключение Андрей Турчак отметил, что следующее заседание инициативной группы пройдет в расширенном составе 16 декабря. Владимир Машков предложил провести его в Зарядье, сообщает сайт партии ER.RU.