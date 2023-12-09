Брюссель, 9 декабря, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Власти Евросоюза потратили огромные средства на разжигание конфликта на Украине, и в результате украинское государство разрушается и оказывается в долговой ловушке, заявил 9 декабря депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Алексей Витвицкий/ РИА Новости

«Мы создаём колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — написал Уоллес на своей странице в X (Twitter).

«Инвестиции» Евросоюза в провоцирование и разжигание конфликта исчисляются миллиардами евро, а результатом, помимо долговой ловушки для Украины, стала гибель 200 тысяч военнослужащих ВСУ и «разворовывание» земель Украины иностранными компаниями, добавил депутат.

Как сообщалось ранее, в октябре 2023 года на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине Киев получил от Запада более 80 млрд евро на оружие, а общая сумма выделенных средств составила 165 млрд евро.

Эксперты Кильского института мировой экономики в декабре 2023 года отметили, что объём помощи Украине с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость новых пакетов составила 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и является самым низким показателем с января 2022 года.

Существует как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств, и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.