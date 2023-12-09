Мелитополь, 9 декабря, 2023, 22:55 — ИА Регнум. В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента вошли представители разных сфер общества — науки, культуры, искусства, а также активисты «Единой России», Народного фронта и волонтерского молодежного движения МГЕР.

ER.ru Инициативная группа по выдвижению Путина приступила к подготовке к выборам

В своем выступлении на первом заседании инициативной группы секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия привлечет все свои ресурсы к избирательной кампании своего кандидата. Это общественные приемные, региональные отделения ЕР, штабы общественной поддержки и волонтеры «Молодой гвардии».

Более трех с половиной миллионов членов партии и ее сторонников будут задействованы в этой работе. В первую очередь единороссы и ОНФ намерены обеспечить проведение организационных процедур, связанных с выдвижением. Это сбор подписей за кандидата и сама избирательная кампания, уточнил Турчак.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в первом заседании инициативной группы, — волонтеров, ученых, спортсменов и представителей других сфер общественной жизни.

«За вами миллионы представителей ваших сфер. Уверен, что такой большой, единой команде — команде президента — по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — сказал секретарь генсовета ЕР.

На заседании выступил и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. По словам спикера, к работе штаба Владимира Путина присоединятся сотни тысяч представителей Народного фронта во всех субъектах страны.

Кузнецов напомнил, что Народный фронт уже полтора года оказывает поддержку тем, кто выполняет служебные задачи на передовой. В рамках проекта «Всё для Победы!» около трех миллионов человек постоянно помогают бойцам. По мнению Кузнецова, все они готовы будут принять участие в работе по выдвижению Путина кандидатом на пост главы государства.

Стоит отметить, что творческие деятели также выступают в поддержку Владимира Путина. Как заявил народный артист России Владимир Машков, большинство его коллег по театру и кино всегда были патриотически настроены. Они поддерживали и будут поддерживать президента. Что касается Путина, то Машков назвал его настоящим лидером и руководителем. Артист подчеркнул, что действующий глава государства всегда уделял внимание всем сферам жизни страны, в том числе — искусству.

Решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах — это судьбоносная возможность иметь будущее. Так считает военный корреспондент Катруся (Екатерина Агранович). Сама она является представителем молодежи Донбасса. Агранович подчеркнула, как много сделала Россия для новых регионов.

На незыблемость авторитета Путина среди молодежи обратил внимание и Антон Демидов, председатель «Молодой гвардии Единой России». Всем злопыхателям, желающим поражения нашей стране, он заявил, что Россия одержит победу и на фронте, и на избирательных участках. Активисты МГЕР со своей стороны по полной включатся в избирательную кампанию и сделают всё для того, чтобы обеспечить честность и легитимность выборов. Если понадобится, они отстоят результаты.

На сайте партии ER.RU сообщается, что следующее заседание инициативной группы пройдет 16 декабря. Как отметил Андрей Турчак, оно состоится в расширенном составе. В качестве места его проведения Владимир Машков предложил Зарядье.