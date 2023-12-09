Луганск, 9 декабря, 2023, 21:46 — ИА Регнум. В инициативную группу вошли делегаты от «Единой России», «Молодой гвардии», Народного фронта, а также деятели культуры и искусства, науки, лидеры общественных объединений, представители промышленных предприятий и спортсмены.

ER.ru Первое заседание инициативной группы по выдвижению Путина в Москве

Для целей избирательной кампании Владимира Путина «Единая Россия» планирует задействовать весь партийный ресурс: свои региональные отделения, общественные приемные и штабы общественной поддержки, а также активистов «Молодой Гвардии», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время выступления на первом заседании группы.

«Это более 3,5 миллиона членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — добавил Андрей Турчак.

Секретарь генсовета ЕР также поблагодарил представителей волонтерских и общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения, принявших участие в первом заседании инициативной группы.

Андрей Турчак подчеркнул, что участники этого заседания выступают от имени миллионов представителей различных профессиональных сфер, а столь большая и сплоченная команда в силах справиться с любыми задачами. Поэтому Турчак выразил убежденность: победа единого кандидата этой команды на выборах принесет победу всей России.

Со своей стороны, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что в работе избирательного штаба Владимира Путина будут задействованы сотни тысяч активистов ОНФ, представляющих разные субъекты РФ.

«Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом «Всё для Победы!» мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают», — поделился Михаил Кузнецов. Он убежден, что активисты ОНФ с радостью присоединятся к работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России.

Свою поддержку решению Владимира Путина выразили и творческие деятели, в частности народный артист России Владимир Машков и его коллеги-актеры, которые всегда были патриотами России. Владимир Машков подчеркнул, что президент Путин, истинный лидер, внимательно следит за всеми достижениями страны, включая искусство, а потому творческие деятели готовы оказать ему поддержку.

Решение Владимира Путина избираться на пост президента открыло перед страной возможность строить будущее. И как раз в данный момент Россия становится государством, где возможно все, к чему стремится молодое поколение, уверена военкор Екатерина Агранович (Катруся).

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно», — подвела итог Агранович, добавив, что не сомневается в правильности выбора кандидатуры на пост руководителя государства. «Кто, если не Путин?!», — добавила она.

С Агранович согласен председатель МГЕР Антон Демидов, который утверждает, что авторитет российского президента в молодежных кругах непререкаем.

«Молодёжь — за президента. Всем злопыхателям, которые желают поражения нашей стране, хочу заявить, что победа будет и на фронте, и на избирательных участках. «Молодая гвардия» по полной включится в избирательную кампанию», — заявил Антон Демидов. Он подчеркнул готовность принять все доступные меры для проведения честных и легитимных выборов и, если понадобится, отстоять их результаты. Об этом информирует сайт ER.ru.

В завершение заседания Андрей Турчак напомнил, что следующая встреча инициативной группы запланирована на 16 декабря в расширенном составе. Владимир Машков выдвинул предложение провести это заседание в Зарядье.