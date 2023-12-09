Донецк, 9 декабря, 2023, 20:39 — ИА Регнум. В Москве завершилось первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы 2024 года.

ER.ru
Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы 2024 года

В группу входят представители «Единой России» (ЕР), общественных организаций «Молодая гвардия» и «Народный фронт» (ОНФ), деятели культуры и спорта, журналисты, волонтеры.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, выступая перед собравшимися, отметил, что со стороны ЕР будут задействованы все имеющиеся ресурсы: и региональные отделения, и штабы общественной поддержки, и общественные приемные.

«Это более 3,5 миллиона членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — сообщил Турчак.

Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку и желание принять активное участие в формировании будущего страны.

«За вами миллионы представителей ваших сфер. Уверен, что такой большой, единой команде команде президента по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — заявил Турчак.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов подчеркнул, что сотни тысяч активистов ОНФ во всех субъектах РФ уже готовы подключиться к избирательной работе.

«Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом «Всё для Победы!» мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. И я уверен, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России», — отметил Кузнецов.

Путина активно поддерживают и деятели культуры. С речью на заседании выступил народный артист России Владимир Машков.

«Владимир Владимирович — настоящий лидер, в фокусе его внимания все сферы деятельности нашей страны. И искусство — не исключение. Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать президента», — подчеркнул Владимир Машков.

Решение Владимира Путина участвовать в выборах приветствует и молодое поколение россиян.

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?!» — сказала военкор Екатерина Агранович.

Ее поддержал руководитель «Молодой гвардии» Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодёжи незыблем.

«Молодёжь за президента. Всем злопыхателям, желающим поражения России, хочу заявить, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. «Молодая Гвардия» по полной включится в выборную кампанию», — отметил глава МГЕР.

Как отмечает сайт ER.RU, в завершение встречи Турчак сообщил, что следующее заседание инициативной группы, в расширенном составе, состоится 16 декабря. Владимир Машков предложил провести его в Зарядье.