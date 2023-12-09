Донецк, 9 декабря, 2023, 20:39 — ИА Регнум. В Москве завершилось первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы 2024 года.

ER.ru Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы 2024 года

В группу входят представители «Единой России» (ЕР), общественных организаций «Молодая гвардия» и «Народный фронт» (ОНФ), деятели культуры и спорта, журналисты, волонтеры.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, выступая перед собравшимися, отметил, что со стороны ЕР будут задействованы все имеющиеся ресурсы: и региональные отделения, и штабы общественной поддержки, и общественные приемные.

«Это более 3,5 миллиона членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — сообщил Турчак.

Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку и желание принять активное участие в формировании будущего страны.

«За вами миллионы представителей ваших сфер. Уверен, что такой большой, единой команде – команде президента – по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», — заявил Турчак.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов подчеркнул, что сотни тысяч активистов ОНФ во всех субъектах РФ уже готовы подключиться к избирательной работе.

«Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом «Всё для Победы!» мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. И я уверен, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России», — отметил Кузнецов.

Путина активно поддерживают и деятели культуры. С речью на заседании выступил народный артист России Владимир Машков.

«Владимир Владимирович — настоящий лидер, в фокусе его внимания все сферы деятельности нашей страны. И искусство — не исключение. Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать президента», — подчеркнул Владимир Машков.

Решение Владимира Путина участвовать в выборах приветствует и молодое поколение россиян.

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?!» — сказала военкор Екатерина Агранович.

Ее поддержал руководитель «Молодой гвардии» Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодёжи незыблем.

«Молодёжь – за президента. Всем злопыхателям, желающим поражения России, хочу заявить, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. «Молодая Гвардия» по полной включится в выборную кампанию», — отметил глава МГЕР.

Как отмечает сайт ER.RU, в завершение встречи Турчак сообщил, что следующее заседание инициативной группы, в расширенном составе, состоится 16 декабря. Владимир Машков предложил провести его в Зарядье.