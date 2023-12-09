Кривой Рог, Украина, 9 декабря, 2023, 20:26 — ИА Регнум. В городе Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы, сообщило 9 декабря издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Другие подробности случившегося не приводились.

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, она длилась около получаса.

Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул позднее заявил, что взрывы объясняются работой систем ПВО и что в городе «всё нормально».

Ранее назначенный Киевом глава «военной администрации Херсонской области» Александр Прокудин сообщил, что во временно оккупированном Украиной Херсоне в ночь на 9 декабря получил повреждения объект критической инфраструктуры. Повреждения были получены в ходе ночных ударов по городу, добавил Прокудин, не уточнив, сколько было ударов и какие ещё объекты были поражены.

В свою очередь назначенный Киевом глава городской «военной администрации Херсона» Роман Мрочко вечером 8 декабря сообщал о перебоях с электроэнергией в городе. Воздушную тревогу в Херсоне не объявляли.

Также 9 декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в селе Моначиновка Купянского района в результате взрыва был повреждён объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, чиновник не уточнил.