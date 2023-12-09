Москва, 9 декабря, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «Волга-Днепр», которая является крупнейшим грузоперевозчиком России, подал в суд на Канаду из-за антироссийских санкций, пишет 9 декабря The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, российская компания ещё в ноябре 2023 года подала иск в канадский федеральный суд с целью признать введённые против неё Оттавой ограничительные меры недействительными.

В материале издания отмечается, что федеральный суд может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолета Ан-124 «Руслан», который был заблокирован для использования «в интересах Украины».

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года в Канаде сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который предварительно конфискуют согласно новому законодательству страны.

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал решение о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине обычным воровством.

Позже МИД России вызвал замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и объявил ему демарш.

Как заявлял руководитель Росавиации Александр Нерадько, арестованный в Торонто самолёт вёз гуманитарный груз по просьбе правительства Канады.