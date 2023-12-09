Грозный, 9 декабря, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0.

В перерыве хозяева поля поменяли вратаря: вместо Гиорги Шелии на поле вышел Михаил Опарин.

В добавленное ко второму тайме время с поля был удалён защитник «Ростова» Андрей Лангович, получивший две жёлтые карточки.

На сегодняшний день «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. «Ахмат» идёт на 13-м месте с 17 очками.

«Ростов» в этом матче играл без главного тренера Валерия Карпина, который дисквалифицирован на два матча, на один из которых условно.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря в Москве, несмотря на сильный снегопад, состоялся матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу московского клуба. Матч проходил на сильно заснеженном поле. Из‑за снега в первом тайме даже временно приостанавливали встречу для очистки поля. Карпин назвал дебилами тех, кто разрешил играть в снегопад.