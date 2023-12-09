Великобритания, 9 декабря, 2023, 20:07 — ИА Регнум. В британском в городе Сискейл, расположенном возле крупного ядерного комплекса «Селлафилд», обнаружили стаю котов, в экскрементах которых содержатся плутоний и цезий, причиной могло стать кормление кошек сотрудниками комплекса, сообщила 9 декабря газета Daily Mail.

В публикации говорится, что группа, получившая название Radiation Free Lakeland (RAFL), после консультации с экспертами выяснила, что фекалии более 100 кошек действительно содержат следы плутония и цезия. Из-за этого животных уже прозвали «атомные котята».

В руководстве комплекса не согласились с обвинениями группы и заявили, что «атомные котята» не представляют никакой угрозы для людей.

Кроме того, издание ознакомилось с документами, которые доказывают, что некоторым из 11 тысяч сотрудников Селлафилда руководство комплекса угрожало дисциплинарными мерами, если они будут кормить животных, так как это только увеличит их желание приходить туда. Опасность заключается ещё в том, что этих котов отдали в приюты и семьи, что является небезопасным, подчеркнули авторы статьи.

Ядерный комплекс «Селлафилд» расположен на северо-западе Великобритании. С 1950 года в комплексе производили оружейный плутоний и ядерное топливо для АЭС. В 1956 году на территории комплекса была построена первая в стране АЭС «Колдер Холл» (вторая в мире после Обнинской АЭС в 1954 году). Саму станцию закрыли в 1981 году, однако комплекс продолжает функционировать по сей день. В комплексе неоднократно случались утечки радиоактивных веществ (в 1976, 1981 и в 2005 году).

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября агентство Associated Press (AP) написало о том, что США снова опасаются нашествия «суперсвиней» из Канады.

Тогда сообщалось, что растущая популяция трудноискоренимых «суперсвиней» в Канаде угрожает перекинуться к югу от границы, а такие северные штаты, как Миннесота, Монтана и Северная Дакота, предпринимают шаги для остановки вторжения.

Уточнялось, что в канадских штатах Альберта, Манитоба и Саскачеван эти свиньи доставляют серьёзные проблемы. Сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает популяцию животных опасной и быстрорастущей, уточнили журналисты.

В комментарии агентству профессор Университета Саскачевана Райан Брук назвал данный вид самым инвазивным в мире, распространение «суперсвиней» может привести к глобальной экологической катастрофе.

До этого, в феврале, обозреватель The Guardian Адам Гэббат заявил об угрозе США со стороны гигантских гибридных «суперсвиней» с острыми, как бритва, клыками. Он охарактеризовал этих животных как невероятно умных и неуловимых, способных выжить в суровом климате на севере США.