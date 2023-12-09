Вашингтон, 9 декабря, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Госдеп США одобрил возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования к ним на 106,5 млн долларов, сообщило 9 декабря агентство оборонного сотрудничества, входящее в структуру Пентагона, на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Госдеп одобрил возможную продажу правительству Израиля 120-миллиметровых снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 106,5 млн долларов», — сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен представил конгрессу подробное обоснование того, что существует «чрезвычайная ситуация», требующая немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных снарядов в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов.

Как отмечается в документах, в результате продаж не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны. Продажа осуществляется из запасов Сухопутных войск (Армии) США.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти могут ввести ограничения на поставки оружия в Израиль. Также советник Байдена заявил, что власти США считают эффективным свой нынешний подход к урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, поскольку он позволяет добиваться временного прекращения боевых действий и освобождения заложников.

Президент России Владимир Путин ранее называл палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. В Вашингтоне пытались монополизировать урегулирование ситуации, отметил президент. Глава государства также подчеркнул, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.