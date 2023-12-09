Симферополь, 9 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре Симферополя. Об этом 9 декабря сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

РИА новости

«8 декабря около 17:00 в Симферополе по ул. Горького произошёл хлопок. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к этому.

Ранее сообщалось, что в Симферополе около кабинета нотариуса неизвестные положили взрывчатку в водосточную трубу и привели в действие с помощью радиоуправляемого устройства.

Как передавало ИА Регнум, обогревательное оборудование взорвалось в котельной во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, есть пострадавшие. В помещении произошла разгерметизация оборудования, отопительный котёл вылетел наружу и задел припаркованный автомобиль. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.