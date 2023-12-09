Санкт-Петербург, 9 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге районный суд арестовал гражданина США и России Юрия Малева, обвинив его в реабилитации нацизма из-за его публикаций в соцсетях. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале.

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 (реабилитация нацизма) УК России», — сказано в сообщении.

Поводом для обвинения стали две публикации Малева в соцсети «Одноклассники». По предварительным данным, 8 июля 2022 года обвиняемый выложил изображение Георгиевской ленты с надписью «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией», используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань.

Позднее, 8 мая, Малев выложил фотографию трупа и написал «как правильно носить Георгиевскую ленточку».

В сообщении пресс-службы подчёркивается, что своими действиями обвиняемый выразил «явное неуважение» к обществу, дням воинской славы, памятным датам страны, связанным с защитой Отечества, что является оскорблением памяти Великой Отечественной войны, а также чувств защитников Отечества и унижением чести и достоинства ветеранов ВОВ.

Суд избрал меру пресечения в виде стражи до 7 февраля 2024 года. Вину Малев признал частично.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа в Москве по обвинению о шпионаже был арестован уроженец России, гражданин США Джин (Евгений) Спектор. Из-за секретности других подробностей в суде не раскрыли. По статье о шпионаже арестованному грозит до 20 лет тюремного заключения. Сообщалось, что родился и вырос Спектор в Ленинграде, позже переехал в США и получил американское гражданство.