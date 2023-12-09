Вашингтон, 9 декабря, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отступил, отказавшись в последнюю минуту выступать перед Конгрессом США. Об этом 9 декабря написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что на этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но всё отменил в последнюю минуту.

«Это решение было весьма необычным, поскольку Зеленский обычно не отказывается от такой возможности, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — говорится в статье.

Также авторы обратили внимание на то, что на Украине нарастает тревога, поскольку разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение финансовой помощи.

Ранее британская газета The Financial Times написала, что опасения Зеленского о прекращении поддержки со стороны Запада могут сбыться. Отмечается, что больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики.

Издание Responsible Statecraft 7 декабря написало, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США. Республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.