Москва, 9 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Певице Надежде Бабкиной стало плохо во время съёмок на телевидении. Об этом 9 декабря сообщил телеканал RT со ссылкой на представителя артистки.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, в помещении, в котором проходило мероприятие, было жарко. Кроме того, Бабкина произнесла эмоциональную речь перед участниками специальной военной операции. После этого она уехала домой.

При этом представитель певицы опроверг информацию о том, что у Бабкиной был обморок и что её госпитализировали.

В театре «Русская песня» также сообщили, что Бабкина не падала в обморок и чувствует себя нормально.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко опроверг информацию о её госпитализации. Он отметил, что это «полное враньё» и что с композитором всё в порядке. Перед этим в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Пахмутову экстренно госпитализировали из-за сердечного приступа.