Лондон, 9 декабря, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Опасения главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении поддержки со стороны Запада могут сбыться, отметили в своём материале обозреватели британской газеты The Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики», — говорится в статье.

Авторы отметили, что в тот момент, когда Украина нуждается в долгосрочной финансовой и военной поддержке, решимость её спонсоров оказалась под вопросом.

Как передавало ИА Регнум, издание Responsible Statecraft 7 декабря написало, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией в США, поскольку республиканцы уже на протяжении нескольких месяцев не одобряют новую помощь Киеву.

В целом на Западе стали чаще появляться публикации об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Зеленского. Так, телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией. Разговор идёт и о том, чем Украина готова пожертвовать для достижения мира, отмечалось в сообщениях.

8 декабря официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил об отсутствии прогресса в вопросе выделения помощи Украине. Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.