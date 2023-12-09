Каир, 9 декабря, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Около 100 граждан России и члены их семей пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и прибыли в оперативный штаб МЧС РФ в египетской столице Каире. Об этом спасатели сообщили в Telegram-канале.

МЧС России

«Специалисты ведомства в оперативном штабе МЧС России в Каире оказывают медицинскую и психологическую помощь. Граждан обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с начала гуманитарной миссии РФ из зоны конфликта было эвакуировано более 1000 человек. Из-них 940 человек, включая 420 детей, доставили с помощью 10 рейсов спецбортов МЧС.

Как передавало ИА Регнум, в Москву уже девятым рейсом МЧС России 5 декабря прибыли из Каира 120 человек, в числе которых 30 детей.

Пункты временного размещения развернуты в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

Комментируя возобновление боевых действий в секторе Газа с 1 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работу по освобождению сотечественников — заложников ХАМАС.