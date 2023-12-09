Москва, 9 декабря, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила в своём Telegram-канале о завершении спортивной карьеры.

Григорий Сысоев/РИА Новости Анжелика Сидорова

«Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идёт дело, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год, с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло», — написала она.

Спортсменка добавила, что за последние несколько лет она перестала получать удовольствие от легкой атлетики.

«Так что да, я официально завершаю свою спортивную карьеру», — подчеркнула она.

Анжелике Сидоровой 32 года, она чемпионка Европы 2014 года, чемпионка мира 2019 года, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря бронзовый призёр Чемпионата мира 2019 года в эстафетной гонке биатлонист Никита Поршнев заявил, что завершает профессиональную карьеру. В качестве причины он указал свою семью.

А 12 ноября о завершении спортивной карьеры объявили двукратные серебряные призёры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они уточнили, что не приостанавливают спортивную деятельность, а именно полностью завершают. Однако оба отметили, что уже строят планы на будущее.