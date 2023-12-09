Амстердам, 9 декабря, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Фрегат и вертолёт военно-морских сил Нидерландов сопроводили в исключительной экономической зоне страны в Северном море три российских корабля, которые, вероятно, направлялись в Средиземное море, сообщили 9 декабря в пресс-службе ВМС Нидерландов.

РИА Новости

В ведомстве заявили, что через исключительную экономическую зону страны проходили фрегат «Стойкий», подводная лодка К-2 и буксир «Сергей Балк», их сопроводили фрегат Hr. Ms. De Ruyter и корабельный вертолет NH90 ВМС Нидерландов.

После того, как российские корабли покинули исключительную экономическую зону Нидерландов, их продолжили сопровождать средства ВМС других стран НАТО, отметили в нидерландском ведомстве.

Российские корабли регулярно проходят через данную зону — в ней применяется согласованное право прохода, при этом с июля 2023 года в число задач ВМС Нидерландов в Северном море стало входить сопровождение кораблей стран, не входящих в НАТО, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на учениях Northern Coasts в прибрежных районах Латвии и Эстонии военные отработали сценарий задействования 5-й статьи НАТО о расценивании нападения на одну из стран как нападения на альянс в целом. В учениях под командованием ВМС Германии задействовали до 3200 военных, 30 кораблей и подлодок и до 15 самолётов из 14 стран.

В октябре 2023 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал перекрыть Балтийское море для ВМС России, если будет «доказана» причастность Москвы к повреждению подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Версия о «российском следе» не получила подтверждения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Ринкевичса, призвал Латвию подумать о закрытии Балтийского моря для тех, кто участвовал в подрыве «Северных потоков».