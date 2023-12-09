Лондон, 9 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» на выезде одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Mark Cosgrove/Global Look Press

На 57-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета открыл счёт реализовав пенальти. А на 75-й лондонцы остались в меньшинстве после удаления форварда Джордана Айю.

После этого футболисты «Ливерпуля» смогли забить два гола. Нападающий Мохамед Салах отличился на 76-й минуте. А победу мерсисайдцам принёс полузащитник Харви Эллиотт на 91-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 37 очков после 16 матчей и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает лондонский «Арсенал» на один балл. «Кристал Пэлас» идёт на 14-м месте с 16 очками.

Как сообщало ИА Регнум, «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Манчестер Сити» отличился нападающий Эрлинг Холанд, для которого этот гол стал 50-м в АПЛ. Он достиг этой отметки за 48 матчей, что является рекордом турнира.

27 ноября «Манчестер Юнайтед», обыграв «Эвертон» со счетом 3:0, стал первой в истории командой, проведшей 500 «сухих матчей» в рамках Английской премьер-лиги.