Якутск, 9 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Главу Росприроднадзора в Якутии Андрея Жолудева арестовали до 7 февраля 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила 9 декабря объединенная пресс-служба судов республики в своём Telegram-канале.

МВД России

«Якутский городской суд РС (Я) вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю Росприроднадзора РС (Я) Андрею Жолудеву, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Срок меры в виде ареста избран до 07.02.2024», — сказано в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый может скрыться, скрыть следы преступления, а также повлиять на свидетелей. Кроме того, в настоящее время проводится проверка на причастность обвиняемого к другим преступлениям.

В пресс-службе уточнили, что сторона защиты просили избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится проверка на причастность Жолудева к другим преступлениям.

Днём ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что чиновник был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с его помощью горнодобывающее предприятие вело незаконную добычу шлихового золота. Ущерб составил порядка 134 млн рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара. Убытки лесному фонду РФ оценены в размере свыше 1,5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря силовики задержали в Донецке генерального директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса». По информации ФСБ, руководитель подозревается в злоупотреблении полномочиями. Он реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам.

В Приамурье 22 ноября вынесли приговор бывшему начальнику УМВД Николаю Аксёнову и экс-начальнику тыла полиции Михаилу Робканову. Их лишили свободы за злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа.